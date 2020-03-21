وفيات كورونا في الصين تعاود الارتفاع

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) على بر الصين الرئيسي أمس الجمعة بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية أمس الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

وبلغ عدد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي 269 حالة يوم الجمعة بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.