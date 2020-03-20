رسالة منظمة الصحة العاليمة بشأن كورونا إلى الشباب

المصدر: رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الواقع الافتراضي "لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى إذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر".

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان إنه في ظل نقص المعدات الوقائية للعاملين بقطاع الصحة العامة واختبارات التشخيص فسيتعين إنشاء "جسور جوية" لنقل إمدادات إلى الدول من أجل عمال الصحة.

وأضاف أن المنظمة وزعت 1.5 مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء العالم وقد يتطلب الأمر 80 ضعف هذا الرقم لمواجهة الوباء.