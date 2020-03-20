سريلانكا تفرض حظر تجول لاحتواء فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت سريلانكا فرض حظر التجول على مستوى البلاد لمدة 60 ساعة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة "بالتوقيت المحلي" لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة، أجيث روهانا، إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بداية من الساعة 1800 مساء اليوم الجمعة (1230 يتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة 1800 مساء يوم الاثنين المقبل.

وسوف يتم تطبيق حظر التجول بصرامة في شتى أنحاء البلاد وسيواجه المخالفون الاعتقال، وربما السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

وفرضت سريلانكا حظر تجول أمس الأول الأربعاء في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث يقيم عدد كبير من العائلات التي لها أقارب في إيطاليا.

وبعد الإعلان عن حظر التجول، شهدت المتاجر الكبرى والصيدليات اقبالا كبيرا على الشراء، كما ظهرت طوابير طويلة في محطات الوقود.

وسجلت سريلانكا 65 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 26 شخصا كانوا عادوا من إيطاليا.