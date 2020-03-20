تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في النيجر

المصدر: د ب أ





أعلنت وزارة الصحة في النيجر تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لتصبح بذلك الدولة رقم 36 في القارة الإفريقية التي يضربها الفيروس.

وأصبح الرجل الذي يعمل في شركة للنقل أول مريض في دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا الذي يصاب بكوفيد 19.

وقالت الوزارة في بيان أذاعه التلفزيون الوطني مساء الخميس إن الرجل كان قد سافر إلى نيامي عاصمة النيجر قادما من أكرا عاصمة غانا مروراً بأبيدجان في ساحل العاج وواجادوجو في بوركينا فاسو.

ومن بين هذه الدول الأربعة، كانت النيجر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن قد دخلها الفيروس، وبحسب الوزارة فإن المريض في حالة مستقرة.

وتعتبر النيجر الدولة رقم 36 من بين 54 دولة في أفريقيا التي يثبت بها وجود حالات مؤكدة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد تجنبت القارة إلى حد كبير الوباء لأسابيع، لكنها سجلت حتى الآن أكثر من 700 حالة و17 حالة وفاة على الأقل.

وهناك مخاوف من انهيار النظم الصحية الوطنية الهشة في أفريقيا جراء التفشي السريع للفيروس.