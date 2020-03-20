الأرجنتين تفرض الحجر الصحي الإلزامي للحد من انتشار الفيروس

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز يوم الخميس، بعد اجتماع مع حكام الأقاليم، فرض حجر صحي إلزامي واسع النطاق في بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب القرار لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم حتى 31 مارس، باستثناء الذهاب إلى متاجر البقالة القريبة والصيدليات.

واستثى القرار بعض الفئات المهنية التي يمكنها الذهاب إلى العمل وهم :الأطباء والممرضات وضباط الشرطة؛ والعاملين في الصناعات الغذائية والدوائية والبترولية ؛ والعاملين في المتاجر والصيدليات وموظفي الشركات اللوجستية.

ووفقا للإعلان، فإن أي شخص يتم العثور عليه خارج منزله دون سبب يمكن محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة. وسيقوم ضباط الشرطة بدوريات في الشوارع وفرض الحجر الصحي.

وأوضح فرنانديز أن الهدف هو إبطاء العدوى ومنع زيادة التحميل على نظام الرعاية الصحية.

يوجد حاليًا في الأرجنتين 128 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتوفي حتى الآن ثلاثة أشخاص. وأغلقت الحكومة الحدود في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأوقفت الدراسة لمدة أسبوعين، وحثت الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.