ارتفاع وفيات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 94 وفي أستراليا إلى 7

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إصابة 87 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال اليوم السابق ليبلغ العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و 652 شخصا.

وأكد المركز الكوري لللسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد إلى 94 حالة بعد وفاة 3 حالات جديدة يوم أمس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 286 حالة مصابة تعافت من المرض أمس ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى ألفين و 233 شخصا.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7 أشخاص بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 81 عاما في سيدني بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 700 شخص، وفقا للأرقام التي أصدرتها الحكومة الأسترالية اليوم، معظمها في ولاية نيو ساوث ويلز.