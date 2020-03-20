تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا في الصين والأولى في بيرو

المصدر: وكالات

أعلنت مفوضية الصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد يوم 19 مارس، وذلك بعد أن مضى اليوم السابق بدون إصابات جديدة منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في شهر ديسمبر الماضي.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و967حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان مركز تفشي الوباء أية اصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، فقد سجلت الصين يوم أمس وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 ألاف و 248 حالة.

وفي بيرو، سجلت أمس الخميس أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بحسب وزارة الصحة، التي أوضحت أن المتوفى رجل يبلغ الثامنة والسبعين.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تأسف للإعلان عن أول وفاة لمريض جراء فيروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن الرجل "الذي لديه تاريخ من ارتفاع الضغط" أُدخِل الثلاثاء إلى المستشفى بسبب ضيق في التنفس. وهو لم يكن قد سافر الى الخارج.

فرضت البيرو الأربعاء حظرا يوميا على التجول بين الساعة 20,00 و5,00 وسجلت 234 إصابة بفيروس كورونا بينهم 7 في حال حرجة.