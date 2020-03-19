رئيس وزراء بريطانيا: بوسعنا التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا

المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بريطانيا تأمل في التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو .

وقال خلال مؤتمر صحفي "في هذه اللحظة، المرض ينتشر بطريقة لا تستجيب فيما يبدو لمحاولات تدخلنا".

وأضاف أعتقد أن مزيجا من الإجراءات التي نطلب من الناس اتباعها وإجراء فحوص بشكل أفضل وتحقيق تقدم علمي سيتيح لنا التغلب على (الفيروس) خلال الأسابيع الاثني عشر المقبلة... ليس بوسعي أن أقف هنا وأقول إن الأعداد ستتراجع بحلول نهاية يونيو. هذا ممكن لكن ببساطة لا أستطيع أن أقول ذلك بيقين".