خبراء لـ "البيان": الانعزال السبيل الوحيد لعلاج "الشلل العالمي"

المصدر: باريس - مريم بومديان

مع تزايد انتشار فيروس كورونا حول العالم، بسرعة فاقت التدابير الحكومية وجهود المكافحة وطاقة الخدمات الطبية في أغلب الدول الموبوءة، لا سيّما على مستوى قارة أوروبا، قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على دخول المسافرين من خارج دول الاتحاد بدءاً من أمس الأربعاء ولمدة 30 يوماً، في خطوة غير مسبوقة تهدف للحد من انتشار الوباء في دول الاتحاد ودول من خارجه، كما قررت دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، الدفع بتعزيزات عسكرية لمعاونة قوات الشرطة في فرض الالتزام بالعزل الصحي الشامل، وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة، وقد تتطور الإجراءات لفرض حظر التجوال، ما لم يتراجع انتشار الفيروس، الأمر الذي سيغير شكل الحياة وروتينها اليومي وسلوك المواطنين وطريق استهلاكهم ومباشرة أعمالهم، تغييراً قد لا يكون طارئاً في حالة استمرار الأزمة لشهور كما هو متوقع.

شلل كامل

وأكّد كريستيان مونوت، الرئيس المناوب لقسم التواصل والاتصال بديوان رئاسة الحكومة الفرنسية لـ«البيان»، أنّ القرار الأوروبي فرض حظر على دخول المسافرين، يعني تعطيل أعمال ما لا يقل عن 60 مليون أوروبي يتنقلون بشكل يومي بين دول الاتحاد. وأشار إلى أنّ حظر التجول أو العزل الصحي الشامل يعني شللاً كاملاً داخل الدول وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الإنترنت وسيلة التواصل الوحيدة، ووسيلة إنجاز الأعمال من المنازل لفئة قليلة من العمالة، فيما توقّفت حياة الغالبية مثل التجار والمزارعين والسائقين وغيرهم. ولفت مونوت إلى أنّ أوروبا تحولت لمعسكر عزل كبير، لا سبيل أمام الناس فيه سوى الالتزام بالعزل الصحي، وليس أمام الحكومة إلا فرض العزل، وحظر التجول في حالة عدم الالتزام.

تبدّل سلوكيات

بدوره، قال ديتر روبرتس، أستاذ علم الاجتماع، بجامعة «هامبورغ» الألمانية لـ «البيان»، إنّ العزل الصحي أو فرض حظر التجول في دول أوروبا، حولها إلى مدن أشباح، الأمر الذي من شأنه إحداث تحوّل اجتماعي ملحوظ، لا سيّما حال استمرار الأزمة شهوراً كما هو متوقع، مضيفاً: «السلوك الاستهلاكي المرافق للأزمة مع قلة الموارد المالية سيتغير للندرة أي البحث عن الضروريات، والسلوك الخاص بالعناية الشخصية أيضاً سيصبح طبعاً مستمراً حتى بعد انتهاء الأزمة، العزلة ستخلق حالة تباعد بين الناس والدول، العالم يتحول بشكل سريع نحو الانغلاق والتركيز على الداخل والناس تغرق في شؤونها فقط».

جزر منعزلة

في السياق، أكّدت كريستيل زكاي، مستشارة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية البلجيكية، أنّ العالم تحوّل إلى جزر منعزلة، فيما تحوّل المجتمع الواحد إلى بؤر عزل، مشيرة إلى أنّ أغلب الأعمال والصناعات توقفت تقريباً باستثناء الضروريات. وشدّدت زكاي على أنّه سيكون من الصعب للغاية مد فترة الشلل التام التي ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد، ما لم يتراجع انتشار الفيروس في أسرع وقت.

وأوضحت أنّ العالم كله سيصاب بشلل على مختلف المستويات، فيما لا يمكن التنبؤ بالنتائج، ما يوجب التزام الجميع وتعاون الشعوب لمحاصرة الفيروس خلال فترة الطوارئ الدولية لمدة 15 يوماً، مردفة: «لا وقت أمامنا إلا حتى نهاية مارس الجاري، بعد هذا ستكون التكلفة باهظة».