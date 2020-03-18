بايدن يقترب من مقارعة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

المصدر: وكالات

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس الثلاثاء بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية فلوريدا، بحسب توقعات عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية، في انتصار يعزّز فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 نوفمبر المقبل.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع في فلوريدا توقّعت شبكات التلفزة الأميركية "سي أن أن" و"سي بي أس" و"أم أس أن بي سي" أن يفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في الولاية الجنوبية على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز.

وبالإضافة إلى فلوريدا، فقد أجرت ولايتان أخريان هما إيلينوي وأريزونا انتخاباتها التمهيدية امس الثلاثاء للفصل بين المرشّحين السبعينيين المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض، حيث فاز بايدن في ولاية إيلينوي، بحسب توقعات عدد من كبريات شبكات التلفزة الأميركية.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع في إيلينوي توقّعت شبكات التلفزة الأمريكية "سي أن أن" و"سي بي أس" و"أم أس أن بي سي" أن يفوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز، في انتصار سيمنحه أصوات مندوبي الولاية بأسرها وعددهم 155 مندوباً.

وبذلك يكون بايدن ضمن الفوز باثنتين من الولايات الثلاث التي جرت فيها الانتخابات التمهيدية أمس الثلاثاء، إذ إنّ شبكات التلفزة نفسها توقّعت فوزه بولاية فلوريدا، في حين تشخص الأنظار الآن إلى ولاية أريزونا لمعرفة إلى من صوّت ناخبوها الديمقراطيون.