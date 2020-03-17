إيطاليا تسجل 345 حالة وفاة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم "الثلاثاء" أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد زاد 345 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بنسبة 16 %، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.

كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في إيطاليا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6 %، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في 21 فبراير شباط. وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس.

ومن بين المصابين، شُفيت 2941 حالة بصورة تامة، وكان العدد أمس 2749. وبلغ عدد المصابين المودعين في وحدات الرعاية المركزة نحو 2060 حالة مقارنة بعدد 1851 حالة أمس.