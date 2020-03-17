الصحة العالمية تعلن إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت منظمة الصحة العالمية التي تتجه اليها أنظار العالم منذ ظهور كوفيد-19 في نهاية ديسمبر في الصين، الثلاثاء إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير في مؤتمر صحافي بجنيف إنه تأكدت إصابة الشخصين يومي الخميس والجمعة الماضيين و"كلاهما عاد إلى منزله وانعزل".

وأضاف "تم فحص زملائهما في المكتب ونحن في انتظار مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع".

وبدأت منظمة الصحة العالمية "الاثنين" في تطبيق العمل من المنزل لطاقمها "غير الضروري".

وأدى فيروس كورونا المستجد إلى 7063 وفاة على الأقل حول العالم، وفق حصيلة أنجزتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت أكثر من 180 ألف إصابة في 145 بلدا ومنطقة منذ ظهور الفيروس. ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، إذ لا يطبق عدد كبير من الدول سياسة فحص تشمل جميع المشتبه فيهم كما تطالب منظمة الصحة العالمية.

وفي سويسرا، التي تتخذها المنظمة مقرا لعملها، توفي 14 شخصاً بسبب الفيروس حتى الآن. وتضاعف عدد الإصابات يومي السبت والأحد ليتجاوز 2200، لكن لم تفحص سويسرا سوى الحالات الخطيرة.