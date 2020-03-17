ترامب : الولايات المتحدة تتجه صوب الركود

المصدر: د ب ا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ربما" تتجه نحو الركود.

وحدد ترامب اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض الخطوط الاسترشادية الجديدة بشان مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، بما في ذلك تجنب تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص ، وتناول الطعام في المطاعم والحانات ، والسفر غير الضروري .

واضاف ترامب أن المبادئ الاسترشادية الجديدة يمكن أن تستمر حتى شهري يوليو وأغسطس" ، لكنها قد تكون أطول.

وتابع أنه لايبحث فرض حجر صحي في عموم البلاد في هذه المرحلة ، حيث "نركز" على بؤر تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة .

وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لفرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة 4314حالة إصابة و75حالة وفاة ،بحسب موقع كورونا ميتر.

