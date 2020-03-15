الصين تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت مفوضية الصحية الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 199 حالة.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 20 إصابة إضافية مؤكدة بحلول نهاية يوم السبت 14 مارس.

ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 16 حالة من السكان العائدين المصابين في الخارج، مما يشير إلى تباطؤ في الأمراض المنقولة محليًا. وتم تسجيل الحالات الأربع الأخرى داخل مدينة ووهان.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في شهر ديسمبر الماضي إلى 80 ألفا و 844 حالة على مستوى البلاد، وتعافى من المرض 66 ألفا و 911 حالة.