كورونا يصيب أمين عام الناتو الأسبق خافيير سولانا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق خافيير سولانا البالغ من العمر 77 عاما بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو يرقد بمستشفى في مدريد منذ الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية: "إنه مصاب؛ لكنه في حال مستقرة"؛ فيما كتب سولانا على تويتر: "أنا في طور التعافي"، ردا على سؤال أحد مستخدمي الموقع.

Friends & colleagues of @javiersolana around the world are wishing for a speedy return to good health after bout with #coronavirus. All his life he’s been courageous & upbeat in tackling tough challenges. — Strobe Talbott (@strobetalbott) ١٤ مارس ٢٠٢٠

وذكرت الصحيفة أن سولانا، الوزير الأسبق في الحكومات الاشتراكية الإسبانية برئاسة فيليبي غونزاليس بين 1982 و1995، موجود في أحد مستشفيات مدريد منذ الأربعاء.

وتولى سولانا الأمانة العامة لحلف الأطلسي بين 1995 و1999، قبل أن يشغل لعشرة أعوام منصب المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وتفشى "كورونا" المستجد بسرعة في إسبانيا الأسبوع الفائت، وتسبب بوفاة 136 شخصا ليغدو هذا البلد الأوروبي الثاني الأكثر تضررا بعد إيطاليا. وتجاوزت حصيلة المصابين فيه، السبت، 5700 شخص.