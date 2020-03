كورونا يصيب أمين عام الناتو الأسبق خافيير سولانا

أصيب الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق خافيير سولانا البالغ من العمر 77 عاما بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو يرقد بمستشفى في مدريد منذ الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية: "إنه مصاب؛ لكنه في حال مستقرة"؛ فيما كتب سولانا على تويتر: "أنا في طور التعافي"، ردا على سؤال أحد مستخدمي الموقع.

Friends & colleagues of @javiersolana around the world are wishing for a speedy return to good health after bout with #coronavirus. All his life he’s been courageous & upbeat in tackling tough challenges.