91 وفاة و4499 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الفرنسي إدوارد فيليب مساء اليوم السبت إغلاق جميع الأماكن العامة "غير الضرورية"، وذلك من منتصف الليل وحتى إشعار آخر، وفق ما ذكرت صحيفو "لوباريزيان".

ودعا رئيس الوزراء الشعب الفرنسي إلى التحضر والشعور بالمسؤولية، معتبراً أن قواعد التباعد الاجتماعي "غير محترمة" في فرنسا.

وأحصت فرنسا حتى الآن 4499 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك 838 إصابة جديدة. كما توفي 91 مصابا، بزيادة 12 وفاة عن الجمعة، وتسجيل 300 حالة خطيرة توجد في العناية المركزة.

وقتل الوباء ما لا يقل عن 5402 شخصا وأصاب أكثر من 143 ألف شخص في أكثر من 135 دولة ومنطقة.