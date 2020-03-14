ترامب أجرى فحص كورونا وينتظر ظهور النتائج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وأنه بانتظار ظهور نتائج الفحص.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لقد خضعت للفحص مساء أمس" بعدما كان أعلن الجمعة أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لأنه لم تظهر عليه أية عوارض.

وكان الطبيب الخاص بالبيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق حقيقة وضع الرئيس الأمريكي الصحي بعد حديث عن احتمال إصابته بالفيروس. وقال إن الرئيس لم يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد-19) على الرغم من تواصله مع مسؤولين برازيليين اثنين في منتجع مار الاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابة أحدهما في وقت لاحق بالفيروس.

وجاء في خطاب الطبيب "تعرض الرئيس للشخص الأول كان محدوداً للغاية (صورة ومصافحة) ورغم أنه قضى مزيداً من الوقت على مسافة قريبة من الحالة الثانية، كل التفاعلات وقعت قبل ظهور أي أعراض عليها". وأضاف الخطاب أنه "لا يوجد أي سبب للخضوع لحظر ذاتي في هذا الوقت، ونظرا لأن الرئيس نفسه لم تظهر عليه أي أعراض، فإن الخضوع للفحص لم يتم تحديده في الوقت الراهن".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن حالة الطوارئ فاتحاً المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء كورونا.