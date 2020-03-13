بلجيكا تغلق المدارس والمقاهي والمطاعم بسبب فيروس كورونا

المصدر: رويترز

أمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

وقالت صوفي ويلميس رئيسة حكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل رغم أن من المنتظر إغلاق المدارس خمسة أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.

وأضافت ويلميس للصحفيين أن الصيدليات والمتاجر ستظل مفتوحة بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية.

وقالت "نريد أن نتجنب الوضع الإيطالي وتفادي إغلاق المناطق".