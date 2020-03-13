رسالة غورباتشوف إلى قادة العالم للتصدّي لكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، قادة العالم إلى منع اندلاع الحروب، والتكاتف في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال غورباتشوف في رسالته، التي نشرتها صحيفة "روسيا اليوم" الخميس: "تبدو كبيرة بشكل خاص مسؤولية الدول العظمى. من المؤسف أن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا رفضوا دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية".

وأعرب غورباتشوف عن أسفه، لأنهم لم ينتهزوا الفرصة لمناقشة الوضع الراهن في العالم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وتأكيد عدم السماح بوقوع حرب نووية.

وقال: "مع ذلك، آمل في أن تغلب المسؤولية على المغامرة، وأن يسود العقل على الفوضى، وينجلي خطر فيروس كورونا".