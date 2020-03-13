كورونا يلج مقر الأمم المتحدة في نيويورك

المصدر: أ ف ب

أعلنت مصادر دبلوماسية أمس الخميس أنّ الفحوص الطبّية أظهرت إصابة دبلوماسيّة من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، لتكون بذلك أوّل إصابة مسجّلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذه الدبلوماسيّة العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والتي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجّهت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرّة الأخيرة يوم الاثنين، وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض انفلونزا ورأت طبيبا.

وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أُرسِلت إلى وفود دبلوماسية عدّة لدى الأمم المتحدة وحصلت عليها وكالة فرانس برس، "تلقّت (الدبلوماسية الفلبينية) مكالمة أمس (الخميس) تُخبرها بأنّها مصابة بكوفيد-19".

وأضافت الرسالة "تم إغلاق البعثة الفلبينية وأُصِدرت تعليمات لجميع" الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحّي.

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.