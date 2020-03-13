تسجيل أول إصابة بكورونا في الغابون

المصدر: أ ف ب

أعلنت حكومة الغابون أمس الخميس تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-16)، تمّ تشخيصها لدى مواطن عائد من بوردو في فرنسا.

وقالت الحكومة في بيان "يتعلّق الأمر بأحد مواطنينا البالغ من العمر 27 عاما (..) وأقام في بوردو".

وأضاف البيان "لدى وصوله الى ليبرفيل في 8 مارس، لم تظهر عليه أي أعراض". وتابع أنّه "في اليوم التالي، عانى من السعال والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفّس".

وقبل هذا الإعلان من جانب حكومة الغابون، كانت هناك في إفريقيا 134 حالة إصابة بينها ثلاث وفيات بحسب تعداد اعدته وكالة فرانس برس الخميس الساعة 17,00 تغ.