(فيديو) بوريس جونسون يُرعب البريطانيين والعالم بتصريح خطير حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): "سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى - ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات".

وحذر جونسون من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة في بريطانيا لا تزال "على بعد بضعة أسابيع" وأن العديد من العائلات: "ستفقد أحبائها قبل الأوان" بسبب الإصابة بالفيروس المميت.

ووصف جونسون كورونا بالوباء العالمي وبأنه "أسوأ كارثة صحية للجيل" ويستمر في الأشهر المقبلة.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني تشبيه البعض لكورونا المستجد بالانفلونزا الموسمية، مؤكداً أن هذا غير صحيح، "وبسبب غياب المناعة لهذا الفيروس فهو أكثر خطورة"، بحسب "القبس" الكويتية.