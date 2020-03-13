4 وفيات جديدة بكورونا في اليابان و2 بالجزائر

المصدر: وكالات

أعلنت اليابان عن وفاة أربعة أشخاص في السبعينيات والتسعينيات من العمر أمس بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الضحايا إلى 26 شخصا.

وقال وزارة الصحة اليابانية إنه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس لثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين الخمسينيات والثمانينيات في مدينة هيميجي، ومحافظة هيوغو وفي محافظة تشيبا شرق طوكيو، ولرجل في مدينة ماتسودو.

كما تم تسجيل إصابة لامرأة بمدينة سايتاما شمال طوكيو، في العشرينيات وأحد أفراد إسرتها كانا على متن سفينة نايل السياحية، فضلا عن تأكيد إصابة امرأة من طوكيو في الستينيات كانت أيضا على متن السفينة.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة امرأة يابانية من طاقم سفينة دايموند برنسس، التي يتم احتجازها قبالة ساحل اليابان.

ولغاية الآن تم تأكيد إصابة 697 شخصا بفيروس كورونا من إجمالي طاقم وركاب سفينة دايموند برنسس.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الخميس تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان أنه تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ليصل العدد إلى 26.