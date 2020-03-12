11 وفاة جديدة بكورونا في الصين و6 في كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الخميس تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية الصينية أنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793.



كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 114 حالة إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.