تسجيل أول حالتي إصابة بكورونا في بوليفيا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الصحة البوليفي انيبال كروز أمس الأربعاء إصابة أول حالتين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في بلاده، ما يجعلها الدولة الثالثة عشرة في أمريكا اللاتينية التي يصل إليها المرض القاتل.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى أن الحالتين هما امرأتان تتراوح أعمارهما بين 60 و 64 عاما سافرتا مؤخرا إلى إيطاليا، مضيفا أنه تم عزلهما في مدينتي أورورو وسانتا كروز.

تأتي هذه الأخبار بعد تأكيد وزارة الصحة في بنما إصابة ثمانية أشخاص على أراضيها بالفيروس، وأن شخصًا - يبلغ من العمر 64 عامًا- كان يعاني بالفعل من أمراض السكري والالتهاب الرئوي - توفي بسبب إصابته بكورونا.