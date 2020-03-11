عدد وفيات كورونا يقفز 31% في إيطاليا إلى 827

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 196 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 827، بزيادة نسبتها 31 في المئة، هي الأكبر من حيث العدد منذ ظهور العدوى في 21 من فبراير .

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أشد دول أوروبا تضررا، ارتفع إلى 12462 من 10149 بزيادة 22.8 في المئة. غير أن الهيئة قالت إن حوالي 600 حالة جديدة تأكدت أمس الثلاثاء لكن لم يتم الإبلاغ عنها إلا اليوم.

وقال مدير الوكالة إن 1045 شخصا من إجمالي المصابين تعافوا تماما من المرض ارتفاعا مع 1004 في اليوم السابق. ويوجد حوالي 1028 في الرعاية الفائقة ارتفاعا من 877 سابقا.