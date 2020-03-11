بسبب كورونا.. ماكرون يؤدي التحية الهندية بدلاً من المصافحة في استقبال ملك إسبانيا

المصدر: رويترز

ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كفيه وانحنى قليلا أثناء استقباله ملك وملكة إسبانيا مستخدما تحية على الطراز الهندي "ناماستي" بدلا من المصافحة واضعا في الاعتبار احتمالات نقل العدوى مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقامت زوجته، التي كانت بجواره لدى استقباله الملك فيليب في ساحة قصر الإليزيه، بدورها وأرسلت قبلة في الهواء باتجاه الملكة ليتزيا لتحيتها.

وتنصح سلطات الصحة العامة الأوروبية بتجنب المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يمكن أن ينتقل عن طريق تلامس الجلد.

ولدى إسبانيا 2124 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في حين سجلت فرنسا 1784 حالة وفقا لبيانات جمعتها رويترز.

وفي فرنسا وصل التفشي إلى قلب السلطة السياسية حيث تأكدت إصابة وزير الثقافة في حكومة ماكرون كما وُضع مدير مكتب ماكرون في العزل بعد مخالطته لشخص مصاب.

كان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز قد استخدم التحية على الطراز الهندي بدلا من المصافحة في وقت سابق هذا الأسبوع لدى استقباله زوارا في مؤتمر للكومنولث في لندن.