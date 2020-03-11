ألمانيا تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرغ بولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم أن المريض توفى في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتوفيت أول حالتين في ألمانيا أول أمس الاثنين، وهما امرأة من مدينة إيسن 89 عاما ورجل من منطقة هاينزبرغ 78 عاما .

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل اليوم، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا نحو 1300.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا هي الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة على مستوى ألمانيا، حيث يبلغ عددها حاليا 687 حالة، بحسب إحصاء مساء أمس الثلاثاء. ويوجد في منطقة هاينزبرغ وحدها 365 حالة إصابة.