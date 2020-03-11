6 وفيات و242 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية زيادة أخرى في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أظهرت بيانات اليوم الأربعاء 242 حالة جديدة وست حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 7755 وعدد الوفيات إلى 60 حالة.

وتتركز غالبية الحالات، بما في ذلك 149 من الحالات الجديدة، في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد ومقاطعة نورث جيونغ سانج التي تضمها شمالي البلاد، طبقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وترتبط معظم الإصابات بأتباع طائفة مسيحية في دايغو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، ومستشفى في تشونجدو.