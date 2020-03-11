اليابان تشهد أكبر زيادة في عدد الإصابات بكورونا في يوم واحد

المصدر: رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان سجلت 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس الثلاثاء، في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء ظهور المرض.

وأوضحت بيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1278 منها 696 من السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 من العائدين على متن رحلات جوية من الصين.

وتم تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء في مقاطعة هيوغو بغرب البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن عدد الوفيات بالفيروس في اليابان 19 شخصا منهم سبعة كانوا على متن السفينة دايموند برنسيس.