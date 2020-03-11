ارتفاع وفيات كورونا اليومية في إيطاليا 36% إلى 631 شخصاً

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أمس الثلاثاء إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-16) قفز بواقع 168 حالة إلى 631 شخصا، وذلك بارتفاع نسبته 36 بالمئة في أكبر زيادة يومية منذ ظهور المرض يوم 21 فبراير.

وزاد عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بالمرض، إلى 10149 شخصا مقابل 9172 أول أمس وذلك بزيادة نسبتها 10.7 بالمئة.

وأوضح رئيس الوكالة أن 1004 مصابين تعافوا تماما مقابل 724 شخصا في اليوم السابق. ولا يزال زهاء 877 شخصا يخضعون للعلاج في وحدات الرعاية المكثفة مقارنة بالرقم السابق البالغ 733.