رصد أول حالة إصابة بكورونا في الكونغو الديمقراطية

المصدر: رويترز

أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الثلاثاء اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد، مما يرفع عدد دول أفريقيا جنوب الصحراء التي ظهر بها الفيروس إلى سبع دول.

وقال وزير الصحة إتيني لونجوندو للصحفيين إن المريض مواطن كونغولي يعيش في فرنسا وعاد للكونغو في الثامن من مارس من دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف الوزير أن السلطات فرضت حجرا صحيا على الشخص المصاب وعدد من المخالطين له.

ولم يظهر فيروس كورونا حتى الآن على نطاق واسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والكاميرون وتوجو وبوركينا فاسو منذ فبراير، في حين سجلت دول شمال أفريقيا عشرات الحالات.