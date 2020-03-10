تشيانجيانغ.. أول مدينة في هوبي تعلن العودة إلى طبيعتها بعد العزل

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت مدينة تشيانجيانغ في مقاطعة هوبي أنها ستعود إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، بعد رفع نقاط التفتيش الطبية حول المنطقة المعزولة، وإعادة تشغيل وسائل النقل العام، واستئناف الشركات أعمالها وإنتاجها.

وتعد تشيانجيانغ أول مدينة تعلن العودة إلى طبيعتها في هوبي منذ فرض الحظر على المقاطعة لمحاربة فيروس كورونا، وفقاً لموقع "بيبلز دايلي تشاينا".

وأدى انتشار الفيروس إلى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب بإلغاء العديد من الفعاليات والمناسبات من المؤتمرات إلى الدورات الرياضية.

لكن في الصين انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر الى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين.