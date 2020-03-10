السفينة السياحية المنكوبة بكورونا ترسو في كاليفورنيا

المصدر: د ب أ

تستعد السفينة السياحية (جراند برنسيس) الموجودة قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة وعلى متنها 21 راكبا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للرسو في ميناء أوكلاند شمال ولاية كاليفورنيا.

ويوجد نحو 3500 راكب من 54 دولة على السفينة التي كانت تنتظر قباله الساحل للسماح لها بالرسو منذ يوم الأربعاء الماضي مع القيام بعمليات الفحص.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب من السفينة ثلاثة أيام، وسيغادر المصابون بالفيروس السفينة أولا فيما سيشكل تحديا كبيرا للصحة العامة.

وقررت السلطات وضع الركاب الآخرين في حجر صحي في قواعد عسكرية في تكساس وجورجيا.

وستتم إعادة الركاب الأجانب إلى دولهم على متن رحلات شارتر.

كانت وكالة (بلومبرج) قد نقلت عن خدمات الطوارئ بمكتب حاكم كاليفورنيا قولها أمس الأحد في بيان صحفي إنه تم اختيار ميناء أوكلاند، عبر الخليج من مدينة سان فرانسيسكو كأفضل ميناء لرسو السفينة لأنه الأسهل في الإغلاق ونقل الركاب بأمان إلى جهات العزل وتأمين سلامة الجمهور.

وقد سجلت الولايات المتحدة 600 إصابة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة.

