إيطاليا تعلن تطبيق إجراءات العزل في كافة أنحاء البلاد

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الاثنين أنه سيتم تطبيق إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.

وقال كونتي:"ينبغي تغيير عاداتنا من الآن، ينبغي علينا التخلي عن شيء لصالح إيطاليا"، مضيفا أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من صباح الثلاثاء.

وتابع كونتي قائلا إنه ينبغي على المواطنين البقاء في منازلهم ما لم تكن لديهم أسباب قوية تتعلق بالعمل أو الصحة أو الاحتياجات الخاصة الأخرى، مشيرا إلى أن الانتقال للعمل سيظل مسموحًا به.

وأوضح كونتي بأنه تم تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى الثالث من أبريل.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الاثنين، إلى 9172 شخصا من 7375 حالة في اليوم السابق، وذلك حسبما أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية.

وارتفعت حالات الوفيات من 366 في اليوم السابق إلى 463 حالة وفاة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للرعاية المركزة من 650 إلى 733.