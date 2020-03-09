إعلان حالة الطوارئ في الفلبين بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولون فلبينيون اليوم الاثنين أن رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي أعلن حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10.

وبموجب إعلان حالة طوارئ الصحة العامة، يتم توجيه جميع الوكالات والوحدات الحكومية إلى "حشد الموارد اللازمة للقيام بالتحرك وإجراء التدابير الضرورية والعاجلة والملائمة ... للحد من تهديد كوفيد-19 والقضاء عليه."

وجاء في إعلان الطورائ، الذي تم توقيعه يوم الأحد ونشر اليوم ، انه "يجب على وزير الصحة دعوة الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلى تقديم المساعدة في التصدي لتهديد كوفيد - 19".

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 10 بعد تأكيد إصابة أربعة اشخاص يوم الأحد.