كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة إضافية بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تأكيد إصابة 248 حالة اضافية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 7 آلاف و 382 شخصا معظمهم في مدينة دايجو جنوب شرقية البلاد، مركز تفشي الفيروس، ومقاطعة جيونج سانج المجاورة شمالي البلاد.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه حتى الآن، توفي 51 شخصًا، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، في البلاد بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتم ربط حوالي 60 بالمئة من الحالات المؤكدة في البلاد إلى اتباع الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي في منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد والمقدر بـ5ر2 مليون نسمة.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها يوم الأحد، هناك 190 حالة في دايجو و 26 في جيونج سانج .