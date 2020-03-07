مالطا تسجل أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت مالطا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

وحالة الإصابة لفتاة إيطالية 12 عاما ، تعيش في مالطا مع أسرتها، لكنها كانت في عطلة في إيطاليا حتى أوائل هذا الأسبوع.

وقال وزير الصحة، كريس فيرن إنها هي وشقيقتها ووالديها خضعوا على الفور لحجر صحي ذاتي، بعد عودتهم إلى مالطا من روما يوم الثلاثاء الماضي وكان اتصالهم بأشخاص آخرين " ضئيلا".

وأضاف أن شخصاً ثانياً، اتصل بشخص ما في وقت لاحق، شخصت حالته لاحقاً على إنها إصابة بالفيروس في سلوفاكيا، أثبتت الاختبارات عدم إصابته بالفيروس، لكن تم وضعه في حجر صحي إجباري، كإجراء احترازي.