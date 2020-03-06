ارتفاع المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 534 شخصاً

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع إلى 534 حالة.

وبحسب البيانات، سجلت كافة الولايات الألمانية، عدا ولاية سكسونيا-أنهالت، حالات إصابة.

وتوجد أغلب حالات الإصابة المسجلة منذ مطلع هذا العام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يليها ولاية بادن-فورتمبرج، ثم بافاريا.

وصنف المعهد مساء أمس الخميس مقاطعة بولسانو (جنوب تيرول) الإيطالية على أنها منطقة خطر، ذلك إلى جانب مناطق إميليا-رومانيا ولومباردي ومدينة فو في مقاطعة بادوفا بإيطاليا، ومناطق في الصين، وكوريا الجنوبية وإيران.