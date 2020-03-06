7 وفيات جديد بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 518 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كزفيد-19) بحلول منتصف الليل، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 6 آلاف و 284 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 42 حالة من بين المصابين، معظمهم لديهم أمراض مزمنة، توفوا بسبب الفيروس الذي بدأ في الصين العام الماضي، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وأضافت أن حالات الوفيات الاجمالية بلغت 43 حالة حتى منتصف ليلة أمس، بزيادة 7 وفيات مقارنة بنفس التوقيت في اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد المرضى، الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم إلى 108 مرضى بزيادة 20 مريضا بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.