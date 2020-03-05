"كورونا" يحصد ضحيته الثانية في إسبانيا

المصدر: أ ف ب

أحصت إسبانيا أمس الأربعاء وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى رجل في الثانية والثمانين كان يعاني أمراضا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابا رئويا وتبين أمس (الاربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".

وأعلنت إسبانيا الثلاثاء أول وفاة على أراضيها جراء الفيروس لدى شخص قضى في 13 فبراير في مستشفى بفالنيسا (شرق) وأظهر تشريح جثته أنه يحمل الفيروس.

والأربعاء حتى الساعة 17,00 ت غ، أحصت وزارة الصحة مئتي إصابة في مجمل انحاء البلاد.

ومع اتخاذ تدابير وقائية، مثل تنظيم لقاءات رياضية من دون جمهور أو الغاء مؤتمرات طبية، أحجمت مدريد حتى الآن عن اتخاذ إجراءات مشددة مثل إغلاق المدارس، الامر الذي قامت به إيطاليا أمس الاربعاء بعد تسجيل أكثر من مئة وفاة ونحو ثلاثة آلاف إصابة.