إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير إخباري إيراني اليوم الأربعاء بإصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19".

ونقل موقع "عصر إيران"، عن مصدر وصفه بالمطلع، أنه تم نقل رحماني في البداية إلى مستشفى الإمام الخميني بطهران، ولكن جرى لاحقا نقله إلى مستشفى آخر.

وأضاف الموقع أن صحة الوزير تتحسن.

وهذا هو أول وزير بالحكومة الإيرانية يتم الكشف عن إصابته بالفيروس.

وكانت أنباء سابقة تحدثت عن إصابة 23 من أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى 77 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 2336.

