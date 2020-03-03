ترامب: الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي تم تزويرها

المصدر: رويترز

وجّه الرئيس الأميريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديمقراطي، معتبرا أنها "مزورة" ضد متصدرها بيرني ساندرز.

وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية للمشاركة في حملة انتخابية "إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك".

ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديموقراطيا اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم "الثلاثاء الكبير" (3 مارس)، الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّما مستفيدا من انسحاب مرشحين وسطيين.