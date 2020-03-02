نيجيريا تتواصل مع 100 شخص ربما خالطوا أول مصاب بكورونا

المصدر: رويترز

ذكر أكين أبايومي مفوض الصحة في ولاية لاجوس النيجيرية يوم الأحد أن السلطات تواصلت مع نحو 100 شخص ربما خالطوا أول مصاب في البلاد بفيروس كورونا، وهو رجل إيطالي الجنسية، وذلك في محاولة لمنع تفشي المرض في أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان.

وأثارت الحالة، وهي الأولى في أفريقيا جنوب الصحراء، مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بوتيرة سريعة في مدينة لاجوس العاصمة التجارية لنيجيريا التي يسكنها 20 مليون نسمة كما أنها أكبر مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها زهاء 200 مليون نسمة.

ويخشى خبراء الصحة من تفشي المرض في منطقة نظمها الصحية مثقلة بالفعل بحالات ملاريا وحصبة وإيبولا وأمراض معدية أخرى.

ووصل الرجل الإيطالي إلى لاجوس يوم 24 فبراير شباط قادما من ميلانو على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية التركية توقفت في اسطنبول. وفي اليوم التالي سافر إلى ولاية أوجون المجاورة وبقي في البلاد قرابة يومين قبل عزله.

وقال أبايومي في مقابلة عبر الهاتف حول عدد من تواصلت معهم السلطات النيجيرية ممن يعتقد أنهم خالطوا الرجل "حوالي 100 شخص.. لكن هذا العدد يزداد كل دقيقة". وأضاف أن بعضا من هؤلاء زار ولايات نيجيرية أخرى أو توجه إلى أوروبا.

ويعمل الإيطالي في شركة الأسمنت لافارج أفريكا بولاية أوجون التي تقع في جنوب غرب نيجيريا.