ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 34 حالة

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد وفيات مصابي فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34 حالة، وذلك وفقا لما أعلنه انجيلو بوريلي رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية في روما اليوم الأحد.

بذلك، ترتفع عدد حالات الوفيات بمقدار خمس حالات مقارنة بعددها أمس السبت.

وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فإن عدد المصابين بفيروس "سارس-كورونا -2" في البلاد بلغ في الوقت الراهن 1694 شخصاً بينهم 83 شخصا تعافوا.

وعلى الرغم من التزايد القوي في الأعداد، تعتزم الأقاليم الأولى التي كانت أول المناطق إغلاقا لمدارسها بسبب العدوى، إعادة فتح هذه المدارس اعتبارا من غد الاثنين، بينما ستظل المدارس مغلقة لأسبوع آخر على الأقل في أقاليم لومباردي وايميليا-رومانيا وفينيتو.

وتعد إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضرراً من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ولا تزال هناك 11 منطقة مغلقة في إقليمي لومباردي وفينيتو منذ نحو أسبوع.