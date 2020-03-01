وفاة جديدة بسبب كورونا في اليابان

المصدر: رويترز

توفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان مساء أمس السبت بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأحد.

وقالت حكومة بلدية هوكايدو إن المريض دخل المستشفى في 17 يناير بسبب مرض آخر لكن بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وقد ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 فبراير .

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى إن السلطات تشتبه في أن الرجل ربما أصيب بالفيروس أثناء وجوده في المستشفى.

وهذه سادس وفاة بفيروس كورونا في اليابان إلى جانب ست وفيات بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس).