ترامب: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ فوراً

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أمس ترامب السبت أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان سيبدأ "فورا"، وذلك عقب توقيع اتفاق مع حركة طالبان.

ولدى سؤاله عن موعد بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، قال ترامب لصحافيين "اليوم، سيبدأ فورا".

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلفائها الأقل عدداً من أفغانستان في غضون 14 شهرا.

وسيتم ذلك طالما التزمت حركة طالبان التفاوض مع حكومة كابول المدعومة من الغرب وعدم جعل البلاد ملاذا للتنظيمات الجهادية.

وستخفّض الولايات المتحدة عدد جنودها في أفغانستان، الذي يراوح الآن بين 12 و13 ألفا، إلى 8600 جندي خلال 135 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.