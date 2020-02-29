ترامب: الصين قريبة من احتواء كورونا وأمريكا اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشاره

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن هناك 15 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة شفيت أو في طريقها للشفاء.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار كورونا في بلاده، كما لفت إلى أن الإدراة الأمريكية فرضت حظرا للسفر على بعض الدول التي تعاني من انتشار كورونا.

وأضاف ترامب: «الأشخاص الذين في حالة صحية جيدة يمكنهم مقاومة كورونا، كما أن الصين تظهر تقدماً كبيراً في احتواء الفيروس، والأرقام تقل بشكل كبير»، مشيراً إلى أن بلاده «وجهة السفر الأولى عالمياً.. ورغم ذلك لدينا حالات أقل من غيرنا في انتشار الفيروس»، وفق صحيفة "القبس".

وسجلت في الولايات المتحدة ثلاث إصابات غير معروفة المصدر، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 62 إصابة.