وفاة شخصين بفيروس كورونا في فرنسا

المصدر: أ ف ب

أحصت السلطات إصابة مئة شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا قضى منهم اثنان ونقل 86 الى المستشفيات، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون اليوم السبت.

وأوضح المسؤول الثاني في وزارة الصحة في مؤتمر صحافي في باريس أن 12 من المصابين تماثلوا الى الشفاء في حين أن تسع حالات في المستشفى وضعها خطير.

وقال سالومون إن هناك 36 حالة في منطقة لواز في شمال البلاد والتي طاولها الفيروس اكثر من سواها.

وأضاف أن "التحقيقات أظهرت أن شخصين إصيبا بالمرض في شكل حاد في بداية فبراير والأرجح أنهما تلقيا العدوى من شخص ثالث لم تحدد هويته هو أول مصاب" بالفيروس في فرنسا.

وكان وزير الصحة اوليفييه فيران أعلن السبت عن إصابة 73 شخصا.

وأعلنت فرنسا السبت إلغاء كل التجمعات في الاماكن المغلقةـ والتي يزيد عدد المشاركين فيها على خمسة آلاف في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.