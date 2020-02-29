أول وفاة بـ "كورونا" في أمريكا وأول إصابة في الإكوادور

المصدر: وكالات

سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) في ولاية واشنطن، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

كما أعلنت الإكوادور السبت أول إصابة لديها بفيروس كورونا المستجد تعود إلى مواطنة في السبعين عادت مؤخرا من إسبانيا، وفق السلطات الصحية.

وقالت وزيرة الصحة كاتالينا اندرامونيو في مؤتمر صحافي "سجلنا أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الإكوادور"، لافتة إلى أن المرأة لم تظهر أي أعراض لدى عودتها من إسبانيا في 14 فبراير.

وعلق الرئيس لينين مورينو عبر تويتر "يمكننا أن نعول على الخبراء والنظام الصحي للاهتمام بالوضع. من المهم التزام بالهدوء والتعليمات للتخفيف من انتشار العدوى".

وأوضح نائب وزير الصحة خوليو لوبيز أن المرأة المصابة أصيبت بتوعك مرارا منذ عودتها، وهي قيد المراقبة في المستشفى حيث "تعتبر حالتها دقيقة".

من جهته، أورد رئيس المعهد الإكوادوري للأمن الاجتماعي بول غراندا أن "المريضة التي يتم الاهتمام بها كما يجب تجاوزت السبعين وتعاني أمراضا مزمنة".

وقالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو عبر تويتر إنه سيتم تعليق الأحداث الكبرى في مدينة غواياكيل الساحلية جنوب شرق البلاد، وكذلك في منطقة باباهويو المجاورة من باب الوقاية.

وسجلت أول إصابة بكورونا المستجد في أمريكا اللاتينية الأربعاء في البرازيل، تلتها المكسيك التي أعلنت ثلاث إصابات لدى اشخاص كانوا سافروا إلى إيطاليا.